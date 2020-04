Goldberg-Klinik Kelheim: 54 Covid-19-Patienten wieder genesen – darunter auch Senioren

In vielen Fällen entsprach das Team der Goldberg-Klinik Kelheim GmbH dem Patientenwunsch, auf eine Ausweitung der Behandlung der schwerstkranken Patienten, z.B. in Form einer künstlichen Beatmung, zu verzichten. Es erfolgte dann eine begleitende Therapie.

Laut Dr. Norbert Kutz, ärztlicher Direktor an der Goldberg-Klinik Kelheim GmbH, waren glücklicherweise aber auch konservative und intensivmedizinische Behandlungen erfreulich erfolgreich, was sich an den bisher 54 gesundet entlassenen, ambulanten und stationären Patienten der Goldberg-Klinik Kelheim GmbH zeigt, unter denen sich ebenfalls nicht wenige betagte Seniorinnen und Senioren befanden. Weitere 22 Patienten befinden sich aktuell auf dem Weg der Besserung und bedürfen all unserer Zuwendung.