Am Dienstag wurde in Regensburg der Abschlussbericht zu Gewalt und sexuellem Missbrauch bei den Regensburger Domspatzen veröffentlicht. Auch Gloria von Thurn und Taxis hat sich am Donnerstagabend zum kontroversen Thema geäußert.

Gegenüber dem Bayerischen Rundfunk sagte die Fürstin auf die Frage, ob die Institution Domspatzen den Missbrauch ermöglicht habe, das sei "totaler Schmarrn". Weiter sagte sie: "In jeder Schule, in jedem Sportverein gibt es dieses Phänomen und das wird es auch immer geben." In ihrer Jugend seien Schläge ein ganz normales pädagogisches Mittel gewesen, um mit frechen Kindern fertig zu werden. Auch sie selbst sei ein solches Kind gewesen, fügt sie ein.