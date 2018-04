Gleitschirm-Unfall mit geht glimpflich aus: Ein Gleitschirmpilot ist aufgrund von Unachtsamkeit in einem Waldstück oberhalb Obergrub bei Haibach in einem Baum in einer Höhe von 25 Metern hängengeblieben. Die Höhenretter der Bergwacht Sankt Englmar konnten den Piloten in Sicherheit bringen. Anschließend wurde der Mann mit leichten Verletzungen in das Krankenhaus Straubing verbracht.

pm/LS