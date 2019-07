Die Mass Bier am Gillamoos in Abensberg wird teurer. Gäste zahlen heuer bis zu 9,80 Euro für einen Liter Bier. Die Preise sind heuer in den Festzelten unterschiedlich. Vergangenes Jahr kostete eine Mass noch 9,40 Euro.

Der Jahrmarkt in Abensberg beginnt heuer am 29. August und endet am 2. September mit dem politischen Gillamoos.