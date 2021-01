Gillamoos: Keine Einigung im Weinzelt-Streit

Gillamoos: Brauereien und Gasthof fordern Antworten

Der Gillamoos in Abensberg steht vor einem Umbruch. Am Montag vor einer Woche hat der Stadtrat beschlossen: Die Standorte des Jungbräuzelts und des Weinzelts werden künftig ausgeschrieben. Eine Entscheidung mit Brisanz. Am Freitag startet die Ausschreibung offiziell. Die betroffenen Brauereien Kuchlbauer und Hofbräu, sowie der Gasthof Jungbräu haben mit Unverständnis reagiert. In einem Brief an den Stadtrat, der TVA zugespielt wurde, fordern sie eine „Abensberger Lösung“.