Gillamoos in Abensberg: Zwischenbilanz der Polizei

Am 01.09.2018, gegen 06:30 Uhr, befuhr ein 29jähriger VW-Fahrer die A 93 in Richtung Regensburg. Zwischen den Anschlussstellen Mainburg und Siegenburg kam er aufgrund von …

Am 01.09.2018, gegen 06:30 Uhr, befuhr ein 29jähriger VW-Fahrer die A 93 in Richtung Regensburg. Zwischen den Anschlussstellen Mainburg und Siegenburg kam er aufgrund von …

Mainburg: Flucht nach Kollission mit Außenleitplanke Am 01.09.2018, gegen 06:30 Uhr, befuhr ein 29jähriger VW-Fahrer die A 93 in Richtung Regensburg. Zwischen den Anschlussstellen Mainburg und Siegenburg kam er aufgrund von …

Mainburg: Flucht nach Kollission mit Außenleitplanke Am 01.09.2018, gegen 06:30 Uhr, befuhr ein 29jähriger VW-Fahrer die A 93 in Richtung Regensburg. Zwischen den Anschlussstellen Mainburg und Siegenburg kam er aufgrund von …

Mainburg: Flucht nach Kollission mit Außenleitplanke Am 01.09.2018, gegen 06:30 Uhr, befuhr ein 29jähriger VW-Fahrer die A 93 in Richtung Regensburg. Zwischen den Anschlussstellen Mainburg und Siegenburg kam er aufgrund von …