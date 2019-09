Gillamoos 2019: Polizei zieht Bilanz

Der diesjährige Gillamoos 2019 (ohne Politischen Gillamoos Montag) ist vorüber und die Polizei zieht unterm Strich eine insgesamt positive Bilanz mit einigen Wermutstropfen.

Die PI Kelheim erhielt während der fünf Festtage Unterstützung von zahlreichen Einsatzkräften sowohl aus dem eigenen Verband, als auch aus ganz Bayern. So waren dieses Jahr unter anderem Beamte aus Nürnberg, Amberg und Weiden eingesetzt, um einen sicheren Veranstaltungsverlauf zu gewährleisten. Nachdem man im Vorjahr von einem normalen Einsatzaufkommen sprach, lag die Zahl in diesem Jahr etwas darüber. Waren es 2018 noch 32 Straftaten, wurden dieses Jahr zum heutigen Stand 37 Straftaten registriert. 31 Delikte trugen sich direkt am Veranstaltungsgelände zu, der Rest stand damit in unmittelbarem Zusammenhang.

Herausragende Fälle:

· Am Freitag mussten gegen eine 26-Jährige polizeiliche Maßnahmen ergriffen werden. Am Boden liegend trat sie schließlich gegen die Beamten aus und traf einen Kollegen am Oberschenkel. Der Beame blieb unverletzt und konnte seinen Dienst fortsetzen.

· Gegen 02:00 Uhr am Montag sollte ein 22-Jähriger festgenommen werden, da gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Der 22-Jährige wollte eine Verlustanzeige bei der Gillamooswache erstatten. Nachdem ihm der Haftbefehl eröffnet wurde, widersetzte er sich der Festnahme, wurde stetig aggressiver, sodass er schließlich von mehreren Beamten gefesselt werden musste.

· Am Sonntag wurde ein 29-Jähriger von 4-5 unbekannten Tätern niederschlagen und am Boden getreten. Hier gingen offenbar einige Tritte in Richtung Kopf des Geschädigten. Die Kriminalpolizei hat hierzu die weiteren Ermittlungen übernommen.

· Am Freitagabend ereignete sich beim Autoscooter offensichtlich eine Schlägerei zwischen etwa 20 Beteiligten. Der genaue Hintergrund der Auseinandersetzung ist noch nicht bekannt. Erste Befragungen ergaben, dass zwischen zwei Gruppen von Asylbewerbern ein Streit eskalierte, infolge dessen mindestens 6 Personen verletzt wurden. Da bei Eintreffen der Einsatzkräfte zunächst keine Beteiligten mehr anwesend waren, muss nun im Nachgang ermittelt werden, wie sich das Ganze zugetragen hat. Die Polizei nimmt in diesem Zusammenhang Zeugenhinweise unter 09441/5042-0 entgegen.

Um Mitternacht hatten die Einsatzkräfte regelmäßig alle Hände voll zu tun. Am meisten belastet wurden die Kräfte jedoch von den Einsätzen, die sich spät nach Mitternacht bzw. in den Morgenstunden abspielten.

Für die eingesetzten Kräfte bedeuten diese Einsätze nicht nur ein erhöhtes Stressaufkommen, sondern auch ein nicht unerhebliches Gefährdungspotential, zumal sie es dann meist mit erheblich alkoholisierten Festbesuchern zu tun haben.

Laue Sommertemperaturen verbunden mit den bei anderen Volksfesten eher „unüblichen“ Sperrzeiten luden ein, bis spät Nachts zu feiern und so stieg leider mit steigendem Alkoholpegel auch die Aggression auf dem Festgelände.

Gesamtübersicht Vorkommnisse / Anzeigen:

Gewaltkriminalität:

· 16 x Körperverletzungsdelikte

· 1 x Sachbeschädigung

· 2 x Widerstand gegen Polizeibeamte

· 2 x Beleidigung gegen Polizeibeamte

Eigentumskriminalität:

· 3 x Diebstahl

Sonstiges:

· 2 x Hausfriedensbruch

· 2 x Missbrauch von Ausweispapieren

· 1 x Sexuelle Belästigung

· 2 x Verstoß Betäubungsmittelgesetz

· 2 x Verstoß Waffengesetz

· 5 x Fund- bzw. Verlustanzeigen

· 2 x Trunkenheit im Verkehr

Polizeiliche Maßnahmen:

· Festnahmen: 13

· Platzverweise: 17

· Betretungsverbote: 14

· Gewahrsamnahmen: 1

· Alkoholtests: 54

· Sicherstellungen: 6

· Idenditätsfeststellungen: 163

Abschließend liegt der diesjährige Gillamoos aus polizeilicher Sicht in einem üblichen Mittelmaß verglichen mit den letzten Jahren weshalb sich die PI Kelheim durchaus zufrieden zeigt.

Zugleich möchten wir uns bei allen am Gillamoos eingesetzten „Nachbarkräften“ für die ausgesprochen gute Zusammenarbeit bedanken.

Ebenso bedanken dürfen wir uns bei allen friedlichen Festbesuchern!

Die Polizeiinspektion Kelheim wird auch künftig versuchen alle notwendigen Anstrengungen zu unternehmen, um für die Sicherheit der Festbesucher am Gillamoos zu sorgen.

Polizeibericht