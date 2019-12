Gewichtheben: Simon Brandhuber ist Deutscher Meister

Der Rodinger Gewichtheber Simon Brandhuber ist am Wochenende Deutscher Meister in der Klasse bis 73 Kilogramm geworden. Mit sechs gültigen Versuchen stand er am Ende in Obrigheim ganz oben auf dem Treppchen. Im Reißen schaffte er 137 Kilogramm und im Stoßen 166. Macht am Ende 303 Kilogramm im Zweikampf und somit den stärksten Deutschen in dieser Gewichtsklasse.

Von Christian Sauerer