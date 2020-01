Gewichtheben: Deutscher Vizemeister kommt nach Roding

Am kommenden Samstag kommt mit dem SV Obrigheim der Deutsche Vizemeister im Gewichtheben zum TB 03 Roding.

Die Pressemitteilung:

Der Deutsche Vizemeister und aktuelle Tabellenzweite SV Obrigheim ist zu Gast in Roding. Die Athleten vom Neckar werden wie immer von zahlreichen lautstarken Fans begleitet. Mit den zwei Neuzugängen Moritz Huber und Mohamed Hoblos sowie dem Deutschen Topheber Nico Müller haben die Gäste eine starke Saison hingelegt. Auch wenn der letzte Wettkampf gegen Deutschen Meister aus Samswegen (713 : 856 Punkte) verloren ging. In Roding werden die Gäste wohl mit österreichischer Unterstützung antreten und wollen natürlich die drei Punkte. Doch auch die einheimische TB-Staffel hebt bislang eine tolle Saison und will seine Außenseiterchance nutzen. Denn es wird noch jeder Punkt gegen den Abstieg benötigt.