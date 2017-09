Getötete Prostituierte: 21-Jähriger in U-Haft

Donaustauf: Leiche in Donau gefunden – Identität unklar Am Dienstagnachmittag, 05.09.2017, wurde im Uferbereich der Donau eine männliche Leiche aufgefunden. Die Identität des Mannes konnte bisher noch nicht eindeutig festgestellt …

Hemau: Polizeibilanz nach Volksfest Abgesehen von einem Vorfall am Schlusstag des Hemauer Volksfestes, zieht die PI Nittendorf nach 5 Tagen Tangrintelvolksfest eine durchaus erfreuliche Bilanz: Am Mittwoch, 06.09., …

Getötete Prostituierte: Mann in U-Haft – Pressekonferenz angekündigt Die Regensburger Polizei berichtet von einem Fahndungserfolg im Fall einer getöteten 33-jährigen Frau. So hat es nach den Ermittlungen der eingesetzten Ermittlungskommission …

