Der SSV Jahn Regensburg hat sein letztes Testspiel vor der neuen Saison in der 2. Bundesliga gegen den FSV Mainz mit 2:1 gewonnen.

Die Tore für den SSV Jahn Regensburg erzielten in Heimstetten Max Besuschkow (40.) und Marco Grüttner (49.). Den einzigen treffer für Mainz besorgte Danny Latza in der 69. Spielminute. Die Generalprobe ist also geglückt. Am kommenden Sonntag empfängt der SSV Jahn den VfL Bochum zum ersten Punktspiel der neuen Saison.