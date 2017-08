Gegenstände im Wert von 15.000 Euro von Baustelle gestohlen

Heute Mittag (21.08.) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 3 in Fahrtrichtung Regensburg. Eine 44-jährige Frau war mit ihrer Familie, darunter ihr Ehemann, Sohn …

Alleinbeteiligt von Fahrbahn abgekommen – eine schwer Verletzte Heute Mittag (21.08.) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 3 in Fahrtrichtung Regensburg. Eine 44-jährige Frau war mit ihrer Familie, darunter ihr Ehemann, Sohn …

Offene Ganztagsschule Wald: Vorzeitiger Maßnahmenbeginn Die Regierung der Oberpfalz hat der Gemeinde Wald im Landkreis Cham für die Offene Ganztagsschule der Grund- und Mittelschule in Wald die Zustimmung zum vorzeitigen …

