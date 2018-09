Gegen Heidenheim: SSV Jahn lädt alle Regensburger Erstklässler ein

Der SSV Jahn lädt alle Erstklässler der Stadt Regensburg zum kommenden Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (26.09., 18.30 Uhr) ein. Stellvertretend überreichte Jahn Profi Oli Hein am vergangenen Montag an die Schulleitung der Grundschule Burgweinting Gutscheine, die gegen Tageskarten zum Heimspiel gegen Heidenheim eingelöst werden können

Vor einer Woche startete für alle Schüler in Bayern das neue Schuljahr – darunter auch für über 1.000 Schulanfänger in Regensburg. Als Ansporn für die kommenden Aufgaben lädt der SSV Jahn alle Erstklässler zum Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim, am Mittwoch (26.09., 18.30 Uhr), ein. Die Schulen erhielten dafür zum Schulstart Gutscheine für die Erstklässler, die gegen Tageskarten zum Heimspiel gegen Heidenheim eingelöst werden können. Stellvertretend überreichte Jahn Profi Oli Hein am vergangenen Montag die Gutscheine an die Schulleitung der Grundschule Burgweinting.

Als schönen Nebeneffekt dürfen sich also die Jahn Profis am nächsten Mittwoch im Spiel gegen Heidenheim über zahlreiche Unterstützung von jungen Jahnfans freuen. Natürlich können sich alle weiteren Fans dieser Tage auch ihren Eintritt für das Heidenheim-Heimspiel sichern. Karten sind weiterhin im Jahn Fan- und Onlineshop sowie an allen externen Verkaufsstellen verfügbar. Ausverkauft sind bisher die Blöcke W2 & W3 auf der Netto-Tribüne im Westen.

Pressemitteilung