Von den amtstierärztlichen Untersuchungen in den „Geflügelpest“-Sperrbezirken Lappersdorf und Zeitlarn sowie in den „Wildgeflügelpest“-Sperrbezirken Pentling, Pettendorf und Stadt Regensburg waren insgesamt 148 Geflügelhaltungen betroffen. 61 Betriebe davon wurden labordiagnostisch untersucht; alle 1.580 Proben waren negativ. Es gibt also keine weiteren Verdachtsfälle von Geflügelpest im Landkreis Regensburg. Derzeit werden noch Untersuchungen in den Beobachtungsgebieten durchgeführt.

Das„Geflügelpest“-Beobachtungsgebiet Geiselhöring/Straubing-Bogen endet am Montag, 20.03. 2017 . Am 09.02.2017 wurde in einem Hausgeflügelbestand mit rund 10.000 Tieren in der Stadt Geiselhöring vom Landratsamt Straubing-Bogen der Ausbruch der Geflügelpest festgestellt. Das vom Landratsamt Regensburg noch am selben Tag eingerichtete Beobachtungsgebiet gilt voraussichtlich noch bis einschließlich Montag, 20.03.2017 . Betroffen sind die Gemeinden Aufhausen, Mötzing, Riekofen und Sünching sowie der Markt Schierling mit insgesamt 27 Ortsteilen.