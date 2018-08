Gefährlicher Fuchsbandwurm – Ist Beeren- und Pilzesammeln riskant?

Die Zahl der offenen Asylverfahren in Bayern geht zurück. So seien Ende Juli noch weniger als 38 000 Asylklagen anhängig im Vergleich zu mehr als 41 000 Ende vergangenen Jahres. …

Herrmann: Trendwende bei gerichtlichen Asylverfahren Die Zahl der offenen Asylverfahren in Bayern geht zurück. So seien Ende Juli noch weniger als 38 000 Asylklagen anhängig im Vergleich zu mehr als 41 000 Ende vergangenen Jahres. …

Bayern: Beschäftigte arbeiten weniger und verdienen mehr Beschäftigte in Bayern arbeiten weniger, verdienen aber mehr: Arbeitnehmer im Freistaat leisteten im vergangenen Jahr im Schnitt 1287 Arbeitsstunden – 36 Stunden weniger …

Bayern fordert Hilfe für Dürreversicherung vom Bund Angesichts der erwarteten Dürreschäden in Milliardenhöhe wächst der politische Druck auf den Bund, die Versicherung für die Bauern billiger zu machen. …

