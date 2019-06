Gaststätteneinbruch in Regensburg: Zeugen gesucht

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Altstadt in ein Restaurant eingebrochen. Der Täter hatte es dabei auf Bargeld abgesehen.

Am Freitag, 07.06.2019, zwischen 01.30 und 08.00 Uhr, verschaffte sich ein bisher unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einem in der Drei-Mohren-Straße gelegenen französischen Speiselokal. In der Gaststätte selbst wurden von dem Einbrecher mehrere Einrichtungsgegenstände durchwühlt und die Tageseinnahmen entwendet.

Wer zur angegebenen Tatzeit im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise auf den oder die Täter geben kann, wird dringend gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Regensburg, Tel. 0941/506-2888, in Verbindung zu setzen.

PM