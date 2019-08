Gäubodenvolksfest: Polizei hat alle Hände voll zu tun

Seit Freitag läuft das Gäubodenfest in Straubing. Die Polizei hat dort alle Hände voll zu tun. Hier ein Überblick der Meldungen.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Straubing

Diebstahl

In der Zeit von Mittwochabend (07.08.2019) bis Samstagmorgen (10.08.2019) haben Unbekannte von einem Stand der Ostbayernschau zwei Einbaudampfbacköfen und einen Weinkühlschrank im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Alle drei Geräte waren mit Schrauben an einem Stand befestigt.

(013183719)

Am Samstag (10.08.2019), gegen 23.30 Uhr, wurde ein 18-Jähriger mit einem Maßkrug am Bahnhof angetroffen. Der Maßkrug wurde sichergestellt.

Während sich ein 22-Jähriger Samstagnacht in einem Festzelt aufhielt, steckte er eine Tischdekoration in einen mitgeführten Beutel und ging Richtung Ausgang. Ein Sicherheitsdienstmitarbeiter bemerkte dies und hielt den jungen Mann an. Eine Anzeige wegen Diebstahl wurde erstellt.

Sachbeschädigungen

Ein Unbekannter hat in der Nacht von Freitag (09.08.2019) auf Samstag (10.08.2019) auf einer Parkfläche in der Ätzfeldstraße die Windschutzscheibe eines abgestellten „Werbe-Lastwagen“ eingeschlagen. Er hat dazu eine Eisenstange benutzt, die zum Abstecken des dortigen Parkplatzes benutzt wird.

(013171819)

Am frühen Sonntagmorgen wurden drei 18- und 19-Jährige gegen 05.00 Uhr von Zeugen beobachtet, als sie am Theresienplatz mehrere Blumenkübel umschmissen und Blumen aus Blumenkübeln herausrissen. Gegen die drei erheblich alkoholisierten jungen Männer wird wegen Sachbeschädigung ermittelt. Die Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt.

Alkoholfahrten

Sonntagmorgen (11.08.2019), gegen 05.15 Uhr, wurde ein 63-jähriger Autofahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Ittlinger Straße angehalten. Der Fahrer war alkoholisiert. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstellt.

Deutlicher Alkoholgeruch wurde bei einem 50-Jährigen Autofahrer, der gegen 05.00 Uhr am Sonntagmorgen im Bereich Am Kinseherberg unterwegs war, bemerkt. Ein Test ergab, dass der 50-Jährige alkoholisiert war.

Ein erheblich alkoholisierter 24-jähriger Fahrradfahrer wurde am Sonntag, gegen 01.25 Uhr, in der Landshuter Straße festgestellt. Im Klinikum wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde auf der Staatsstraße 2125 bei Kirchroth am Samstag, gegen 22.45 Uhr, ein betrunkener 25-jähriger Autofahrer festgestellt.

Ein 59-jähriger Autofahrer wurde Samstagnacht, gegen 21.20 Uhr, im Bereich der Westtangente zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Der Fahrer war alkoholisiert und ein gerichtsverwertbarer Test wurde durchgeführt. Die Autoschlüssel wurden sichergestellt und eine Ordnungswidrigkeitenanzeige erstellt.

Betrunken mit Fahrrad gestürzt

Am Sonntag, gegen 01.50 Uhr, stürzte ein erheblich alkoholisierter 36-Jähriger in der Inneren Passauer Straße mit seinem Fahrrad. Der Radfahrer wurde bei dem Sturz schwer verletzt und kam zur stationären Behandlung in das Klinikum Straubing.

Gewahrsam

Ein deutlich betrunkener 39-Jähriger wurde am Sonntag, gegen 01.00 Uhr, vom Sicherheitsdienst von einem Stand am Festplatz verwiesen. Der Mann war äußerst aggressiv . Aufgrund seines erheblich Alkoholkonsums musste er schließlich mit dem Rettungswagen in das Klinikum gebracht werden.

Körperverletzung

Während sich ein 45-Jähriger am Sonntag, 00.45 Uhr, auf der Tanzfläche eines Lokales am Theresienplatz befand, erhielt er plötzlich von der Seite einen Schlag gegen das Gesicht. Der unbekannte Täter flüchtete sofort nach dem Schlag. Der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Das Sicherheitspersonal eines Lokals in der Innenstadt hat kurz nach Mitternacht einen stark alkoholisierten 19-Jährigen aus dem Lokal verwiesen. Da er renitent war, wurde er vom Sicherheitspersonal zu Boden gebracht. Der 19-Jährige wurde bewusstlos. Ein Rettungswagen wurde verständigt, der ihn zur Behandlung in das Klinikum brachte.

Nachdem sie zunächst gemeinsam das Volksfest besucht hatten gerieten ein 19-Jähriger und eine 20-Jährige in der Nacht auf Sonntag, gegen Mitternacht, im Bereich der Weißgerbergasse, wegen einer Zigarette in Streit. Im Zuge der Auseinandersetzung schubste der 19-Jährige die junge Frau, so dass diese stürzte und sich leicht verletzte. Der 19-Jährige entfernte sich anschließend. Der genaue Hergang muss noch ermittelt werden.

Ein betrunkener 41-Jähriger wollte sich hinter der Bar eines Festzeltes Wasser aus einem Hahn holen. Als er von Sicherheitsdienstmitarbeitern daran gehindert wurde kam es zu einem Handgemenge. Ein 28-jähriger Mitarbeiter des Sicherheitsdienst wurde hierbei leicht verletzt.

Nachdem eine 24-Jährige in einem Festzelt von einem 33-Jährigen mit mehreren Klapsen gegen ihren Po belästigt worden war, kam es zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und dem 33-Jährigen. Im Zuge des Streites schlug der 26-Jährige schließlich mit einem Maßkrug gegen den Kopf des 33-Jährigen. Dieser erlitt dabei unter anderem eine kleine Platzwunde und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung zum Standort des Rettungsdienst am Festplatz gebracht.

Samstagnacht, gegen 22.40 Uhr, wurde eine 25-Jährige auf dem Festplatz von einem 56-Jährigen über der Kleidung begrapscht. Nachdem eine 25-jährige Freundin der Frau den Mann daraufhin aufforderte zu gehen, schlug dieser der 25-Jährigen ein Weinglas über den Kopf. Der 29-jährige Freund der Geschädigten bemerkte dies und schlug den 56-Jährigen mit einem Faustschlag nieder. Dieser wurde am Kopf verletzt und blieb zunächst bewusstlos liegen. Der 56-Jährige kam wieder zu sich und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in das Klinikum gebracht.

Gegen 21.00 Uhr kam es vor einem Festzelt zu einer Rauferei mit mehreren Beteiligten. Ein 32-Jähriger und ein 37-Jähriger wurden beim Eintreffen der Polizei festgehalten. Ein weiterer Beteiligter konnte flüchten. Der 32-Jährige und ein Sicherheitsdienstmitarbeiter wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Der genaue Hergang muss noch ermittelt werden.

20-Jähriger hat Drogen dabei

Ein renitenter 20-Jähriger wurde am Sonntag, gegen 01.00 Uhr, im Biergarten eines Festzeltes vom Sicherheitsdienst festgehalten. Eine Streife der hinzugezogenen Polizei fand bei dem jungen Mann ein Tütchen mit Drogen und stellte dieses sicher. Der äußerst aggressive 20-Jährige war nicht zu beruhigen und wurde in Gewahrsam genommen.

Passanten meldeten einer Streife der Polizei Samstagnachmittag, gegen 16.45 Uhr, einen 33-Jährigen, der an der Brücke Am Kinseherberg einen Joint rauchte. Bei der Überprüfung versuchte der Mann noch eine Dose mit Drogen wegzuwerfen. Die Drogen sowie ein sogenanntes Einhandmesser wurden sichergestellt.

Haftbefehl

Im Rahmen einer Überprüfung im Bereich Am Pulverturm wurde bei einem 19-Jährigen Samstagnacht, gegen 21.45 Uhr, Marihuana gefunden. Überdies bestand gegen den junge Mann ein Haftbefehl. Er wurde festgenommen und wird einer Justizvollzugsanstalt überstellt.