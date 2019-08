Gäubodenfest: Polizei zieht Bilanz nach 1. Wochenende

Nach dem ersten Gäubodenfest-Wochenende hat die Polizei eine erste Bilanz gezogen – und diese ist überwiegend positiv.

Die Pressemitteilung der PI Straubing-Boden:

Das erste Volksfestwochenende liegt hinter uns und die Straubinger Polizei wirft einen Blick zurück auf die Einsatzlage der vergangenen drei Festtage.

Auf dem Festplatz kam es am ersten Wochenende zu zehn Körperverletzungen (Vergleich 2018: 8 Körperverletzungen). Wie bereits im Vorjahr, waren auf dem Festplatz keine Widerstandshandlungen zu verzeichnen.

Etwas angestiegen ist die Zahl der Diebstähle. Im Vergleich zum Vorjahr mit insgesamt vier, wurden in diesem Jahr sechs Diebstähle bei der Polizei zur Anzeige gebracht.

Nach Betriebsschluss am Festplatz zog es viele Besucherinnen und Besucher wie jedes Jahr vom Hagen in die Innenstadt, um dort weiter zu feiern. Zwar musste die Polizei immer wieder eingreifen, mit insgesamt sechs Körperverletzungsdelikten blieb man vergangenes Wochenende jedoch deutlich unter den Deliktzahlen des Vergleichszeitraumes aus dem Jahr 2018 mit insgesamt zwölf Anzeigen. Wie auf dem Festplatz, so kam es auch im Bereich der Innenstadt im Rahmen von Einsätzen zu keinen Widerstandshandlungen gegenüber den Polizeikräften (Vergleich 2018: 2). Bislang wurden in der Innenstadt zwei Diebstähle mit Volksfestbezug zur Anzeige gebracht (Vergleich 2018: 0).

Im Zuge von Verkehrskontrollen wurden elf Trunkenheitsfahrten (Vergleich 2018: 4 Fahrten unter Alkoholeinfluss) festgestellt. Außerdem wurde ein betrunkener Radfahrer bei einem Sturz schwer verletzt. Die Polizei appelliert erneut an die Vernunft der Verkehrsteilnehmer. Alkoholkonsum und das Führen von Fahrzeugen verträgt sich nicht!

Insgesamt feierten die zahlreichen Besucherinnen und Besucher vergangenes Wochenende überwiegend friedlich, so dass die Polizei trotz der leicht gestiegenen Anzahl an Körperverletzungsdelikten auf dem Festplatz eine positive Bilanz zieht.