Der tiefe Fall des amtierenden Fußball-Weltmeisters: Deutschland hat in der Fußball Weltmeisterschaft gegen Südkorea 0:2 verloren. Dieses Ergebnis bedeutet auch das Ende für die Mannschaft. Erstmals in der Geschichte ist Deutschland schon in der Vorrunde ausgeschieden.

Wir haben die ersten Stimmen der deutschen Fans beim Public Viewing von Continental gesammelt:

