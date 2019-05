Fußball: SSV Jahn verpflichtet U20-Nationalspieler Tom Baack

U20-Nationalspieler Tom Baack (20) schließt sich dem SSV Jahn Regensburg an und unterschreibt einen Vertrag bis 30.06.2022. Der Defensivallrounder kommt ablösefrei vom VfL Bochum 1848.

Hier die Pressemitteilung des SSV Jahn

Mit Tom Baack verpflichtet der SSV Jahn einen Neuzugang für seine Defensive. „Tom ist ein hochtalentierter junger Spieler, der neben viel fußballerischem Potential vor allem auch ganz viel Mentalität mitbringt. Beim Jahn soll Tom nun die nächsten Entwicklungsschritte gehen, um sich im Profifußball zu etablieren. Wir freuen uns gemeinsam mit ihm an diesen nächsten Schritten zu arbeiten.“, beschreibt Christian Keller, Geschäftsführer Profifußball des SSV Jahn, den Neuzugang.

Bereits 2006 wagte Tom Baack den Schritt von seinem Heimatverein SV Leithe zum VfL Bochum 1848, bei dem er es unter anderem auf insgesamt 65 Spiele in der B- und A-Junioren-Bundesliga brachte. Baack war zudem ab der U16 für sämtliche U-Nationalmannschaften des DFB aktiv (insgesamt 39 Länderspiele). Zur Saison 2017/18 rückte der 1,83 Meter große Defensivspieler noch als U19-Spieler in den Profikader des VfL auf. In der abgelaufenen Spielzeit sammelte er dann auch seine ersten vier Zweitliga-Einsätze.

Tom Baack fühlt sich auf der „Sechs“ am wohlsten, der 20-Jährige kann aber auch im Abwehrzentrum oder als rechter Verteidiger eingesetzt werden. In der kommenden Saison möchte er sich beim SSV beweisen: „Ich verspüre eine große Vorfreude auf die Herausforderung beim Jahn. Natürlich möchte ich schnell Spielzeiten in der 2. Bundesliga sammeln und der Mannschaft mit meinen Qualitäten weiterhelfen“, erklärt Baack, der schon auf den Start in Regensburg brennt. „Ich kann es kaum erwarten meine Mitspieler kennenzulernen und loszulegen.“

Jahn-Neuzugang Tom Baack im Gespräch mit Jahn-TV

(Quelle: tv.ssv-jahn.de)