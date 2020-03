Fußball: SSV Jahn Regensburg – Holstein Kiel findet ohne Zuschauer statt

Das Jahn Heimspiel gegen Holstein Kiel wird als „Geisterspiel“, also ohne Zuschauer, ausgetragen. Nach eingehender Prüfung informierte der SSV Jahn am heutigen Nachmittag über die wesentlichen organisatorischen Voraussetzungen für die Partie.

Auf Grundlage einer Allgemeinverfügung der bayerischen Staatsregierung müssen Großveranstaltungen mit über 1.000 Teilnehmern bis einschließlich 19. April abgesagt werden. Dies betrifft damit auch die kommenden drei Heimspiele des SSV Jahn. „Diese politische Entscheidung bedeutet natürlich einen weitreichenden Einschnitt in unser gesellschaftliches Leben. Genau wie Millionen weitere Fußballanhänger in Deutschland sind davon auch die Jahnfans in Regensburg und ganz Ostbayern betroffen. Viele von ihnen hatten sich wie wir alle auf die kommenden Spiele gefreut und wollten unsere Mannschaft im Stadion unterstützen. Dass dieser Schritt nun notwendig geworden ist, tut uns für sie ganz besonders leid“, erklärt Hans Rothammer, Vorstandsvorsitzender des SSV Jahn Regensburg e.V..

Für den SSV Jahn bringt die Entscheidung zudem auch einen massiven finanzwirtschaftlichen Einschnitt mit sich. Einkalkulierte Einnahmen werden gesichert wegfallen. Für die drei kommenden Heimspiele wären dies alleine im Bereich Ticketing & Hospitality insgesamt 1,1 Millionen Euro. „Diese Einnahmen sind für einen Club der Größenordnung des SSV Jahn natürlich existenziell. Sie sind für die angepeilte und notwendige positive Fortentwicklung von maßgeblicher Bedeutung.“, erklärt Geschäftsführer Profifußball Christian Keller. Der SSV Jahn hatte in den vergangenen Tagen auch verschiedene Optionen diskutiert und geprüft, unter anderem um den finanzwirtschaftlichen Schaden unter Einhaltung aller behördlicher Vorgaben möglichst gering zu halten. Auch aufgrund der kurzen Vorlaufzeit wurden diese Ansätze nun jedoch für das Kiel-Heimspiel verworfen. Für das Vorgehen des SSV Jahn über den aktuellen Spieltag hinaus sind nun auch die Ergebnisse aus der für den kommenden Montag anberaumten außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball-Liga (DFL) relevant, an der alle Bundesliga-Clubs teilnehmen werden.

Für alle Zuschauer, die sich bereits Karten für das Kiel-Heimspiel gesichert hatten wird eine entsprechende Substitutionslösung angeboten werden. Sie können zwischen der Rückerstattung des gezahlten Betrages, der Ausstellung eines Gutscheines in entsprechender Höhe und einem Verzicht auf Rückzahlung zur Unterstützung des SSV Jahn wählen. Über die Details zur Abwicklung wird im Laufe der kommenden Woche informiert. Eine analoge Abwicklung für Dauerkartenbesitzer findet nach Saisonende statt.

Seitens des SSV Jahn werden nun alle möglichen organisatorischen Voraussetzungen geschaffen, um den Fans zu erlauben, das Spiel dennoch möglichst intensiv live verfolgen und nacherleben zu können. Die Jahn Medien werden dafür im gewohnten Umfang berichten – unter anderem können sich Fans dank eines kurzfristig geschaffenen Sonderangebots einen Gratis-Monat für die clubeigene Plattform Jahn TV sichern – und auch die Redaktionen der regionalen und überregionalen Medien sollen wie gewohnt für ihre Berichterstattung zugelassen werden. Hans Rothammer: „Eine optimale Lösung gibt es unter den gegebenen Voraussetzungen leider nicht. Unser Ziel muss daher sein, das Beste aus einer insgesamt schwierigen Situation zu machen.“

Pressemitteilung SSV Jahn Regensburg