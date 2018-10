Fußball: Markus Weinzierl neuer Trainer des VfB Stuttgart

Der gebürtige Straubinger und ehemalige Trainer des SSV Jahn Regensburg, Markus Weinzierl, wird neuer Trainer des Bundesligisten VfB Stuttgart. Das gaben die Schwaben heute bekannt.

Weinzierl tritt die Nachfolge von Tayfun Korkut an, der am Wochenende von den Stuttgartern entlassen wurde. Ab der Saison 2007/2008 stand der 43-Jährige zunächst als Co-Trainer, ab November 2008 dann Cheftrainer für den Jahn an der Seitenlinie.

Nach seiner Zeit in der Domstadt trainierte Weinzierl von 01. Juli 2016 bis 30.06.2017 den FC Schalke 04. Seitdem hatte er keinen Trainerposten inne.