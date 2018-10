Fußball: Jahn und Darmstadt trennen sich unentschieden

Keinen Sieger gab es am heutigen Nachmittag bei der Partie zwischen dem SSV Jahn Regensburg und dem SV Darmstadt 98. 1:1 hieß es am Ende.

Die Gäste aus Hessen gingen in der 36. Minute nach einem Konter durch Jones in Führung. Insgesamt war Durchgang eins zerfahren. In der zweiten Halbzeit kam die Elf von Achim Beierlorzer dann besser in die Partie und konnte in der 55. Minute den Ausgleich durch Kapitän Marco Grüttner bejubeln. Danach war der Jahn die bessere Mannschaft und hatte gute Chancen. Ein Tor wollte ihnen aber nicht mehr gelingen.