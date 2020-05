Fußball: Ab dem 15. Mai rollt wieder der Ball

Ab dem 15. Mai wird der Spielbetrieb in der 1. und 2. Bundesliga wieder aufgenommen. Das hat das Präsidium der Deutschen Fussball Liga am Mittwochabend entschieden.

Nach mehreren Medienberichten wird am 15. Mai der seit Mitte März ausgesetzte Spielbetrieb in der Bundesliga wieder fortgesetzt. Am Mittwochnachmittag hatte die Politik den Weg für eine Fortsetzung frei gemacht, der DFL aber die Entscheidung über den Starttermin überlassen. Ein genauer Termin war erst am Donnerstag nach einer Videokonferenz der 36 Bundesligamannschaften erwartet worden.

Damit geht die Saison auch für den SSV Jahn Regensburg weiter. Mit welchem Spieltag es weitergeht, steht allerdings noch nicht fest. Bis zur Unterbrechung waren 25 Spieltage absolviert. Der SSV Jahn Regensburg steht mit 32 Punkten auf dem zehnten Platz.