Furth im Wald: Telefonleitungen durchgeschnitten – Zeugen gesucht

Am Wochenende hat ein bislang Unbekannter in Furth im Wald mehrere Telefonleitungen durchgeschnitten. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht von Samstag, den 11.05.2019, auf Sonntag, den 12.05.2019, hat ein bislang unbekannter Täter gegen Mitternacht in der Freudensprungstraße mehrere Telefonleitungen durchtrennt. Diese waren freiliegend am außenliegenden Anschlussverteiler eines Mehrfamilienhauses.

Im Haus sind dadurch vereinzelt Telefon- und Internetanschlüsse ausgefallen. Es entstand ein Sachschaden.

Zeugen, die Hinweise zur Ermittlung des Täters geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Furth im Wald unter der Telefonnummer 09973/5040 zu wenden.

Pressemitteilung PI Furth im Wald