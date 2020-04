Furth im Wald: Sperrung des Chambtunnels vom 24.04.-27.04

Der Chambtunnel bei Furth im Wald ist am kommenden Wochenende, von Freitag, 24. April 2020, 20 Uhr bis längstens Montag, 27. April 2020, 6 Uhr vollständig gesperrt. Grund sind regelmäßig wiederkehrende Revisionsarbeiten.

Die Revisionsarbeiten wurden wieder bewusst auf das Wochenende gelegt, um Beeinträchtigungen für die Verkehrsteilnehmer und Belastungen an den Umleitungsstrecken zu minimieren, da die Verkehrsbelastung am Wochenende, insbesondere hinsichtlich des Schwerverkehrs, deutlich geringer ist als an Werktagen.

Der laufende Tunnelbetrieb und die Sicherstellung der dauerhaften Funktionsfähigkeit der betriebstechnischen Ausstattung machen kontinuierliche Wartungsarbeiten unumgänglich. Hierzu zählen insbesondere:

Reinigung der Tunnelwände, der Fahrbahn, der Beleuchtung und der Entwässerungseinrichtungen (Schächte, Schlitzrinnen und Drainageleitungen)

Prüfung/Wartung der betriebstechnischen Einrichtungen

Da die Arbeiten weitestgehend im Verkehrsraum des Chambtunnels stattfinden, muss die Ortsumgehung zwischen den Anschlussstellen Furth im Wald – Mitte und Furth im Wald – Nord für den Verkehr voll gesperrt werden. Zwischen den Anschlussstellen Furth im Wald – Süd und Furth im Wald – Mitte (Deschlbergtunnel) ist die Ortsumgehung uneingeschränkt befahrbar.

Der weiträumige Verkehr in Richtung Grenzübergang Schafberg bzw. in Richtung Cham wird über die Nordgaustraße umgeleitet. Der Verkehr aus Bad Kötzting bzw. Eschlkam in Richtung Tschechien wird über den Deschlbergtunnel bis zur Anschlussstelle Furth im Wald – Süd geführt und dann ebenfalls über die Nordgaustraße umgeleitet. Damit kann der Stadtkern von Furth im Wald weitestgehend vom Umleitungsverkehr verschont werden. Die Umleitungen sind entsprechend ausgeschildert.

Das Staatliche Bauamt Regensburg bittet die Verkehrsteilnehmer für die unvermeidlichen Verkehrsbehinderungen um Ihr Verständnis.

Pressemitteilung Staatliches Bauamt Regensburg