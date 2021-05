Furth im Wald: Noch keine Entscheidung zum Drachenstich

Wird der Drachenstich in Furth im Wald dieses Jahr stattfinden oder nicht? Eine endgültige Entscheidung soll Ende Mai fallen, das teilt das Organisationsteam der Drachenstich-Festspiele mit.

„Die Hoffnung stirbt zuletzt“, formulierte Bürgermeister Sandro Bauer auf die Frage, ob es heuer einen Drachenstich geben wird. Die Stadt wird zusammen mit dem Drachenstich-Festausschuss bis Ende Mai die entscheidende Frage klären, ob das älteste Volksschauspiel Deutschland doch stattfinden kann.

Nach dem derzeitigen Stand der Hygieneauflagen wird es auf eine Absage der Festspielsaison 2021 hinauslaufen. Ein kleiner Hoffnungsschimmer sind die Impfungen, womit vielleicht eine erleichterte Zugangsregelung geschaffen werden könnte.

Sollte der Drachenstich letztendlich abgesagt werden müssen, arbeiten die Verantwortlichen an einer Alternative für die fünfte Further Jahreszeit, um doch ein wenig mittelalterliches Flair in der Stadt entstehen zu lassen.

Drachenstich-Festspiele Furth im Wald e.V./MB

