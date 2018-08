Furth im Wald: Mutmaßlicher Geldfälscher festgenommen

Im Rahmen einer Sofortfahndung konnten Beamte der PI Furth im Wald gemeinsam mit Kollegen der Bundespolizei einen Mann festnehmen, welcher zuvor in mehreren Geschäften in Furth im Wald mit gefälschten Geldnoten bezahlt hatte. Der Beschuldigte sitzt nun in Haft.

Am Dienstagvormittag des 31.07.2018, gegen 09.45 Uhr, informierten Angestellte einer Bäckerei die Polizei über eine männliche Person, welche gerade einen Einkauf mittels eines falschen 50-Euro-Scheines getätigt hatte. Der Mann trug während des Einkaufs eine schwarze Perücke und eine Sonnenbrille.

Der Tatverdächtige flüchtete zunächst mit einem Fahrrad, weshalb durch die Polizeiinspektion Furth im Wald mit Unterstützung der Bundespolizei eine sofortige Fahndung eingeleitet wurde. Diese führte schließlich zur Festnahme des Mannes durch die Bundespolizei vor einer weiteren Bäckerei.

Der Mann wurde zur PI Furth im Wald verbracht und zur weiteren Sachbearbeitung dem Kommissariat 10 der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg übergeben.

Bei der Durchsuchung des Verdächtigen konnten weitere Falschnoten in dreistelliger Höhe sichergestellt werden.

Nachdem der Beschuldigte bereits einschlägig in Erscheinung getreten ist, wurde er am heutigen Mittwoch dem Haftrichter vorgeführt, welcher gegen den mutmaßlichen Geldfälscher Haftbefehl erließ. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Woher das falsche Geld stammt und wie es hergestellt wurde, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen durch das Fachkommissariat.

Nach ersten Erkenntnissen hat der Tatverdächtige bereits in mindestens zwei weiteren Geschäften mit Falschgeld bezahlt.

PM/MF