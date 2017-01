Nur einen Europatrip über Weihnachten und Neujahr wollten drei Griechen aus Thessaloniki machen, die am Mittwochnachmittag, 28.12.2016, am ehemaligen Grenzübergang Furth im Wald-Schafberg zur Einreise aus Tschechien kamen. Über Budapest und Prag wollten sie weiter nach München fahren, um schließlich nach Griechenland zurückzukehren. Die drei Reisenden, eine Frau und zwei Männer, alle Mitte vierzig, gerieten dabei in eine Kontrolle der Further Schleierfahnder.