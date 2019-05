Furth im Wald: Gestohlenes Auto nach wilder Verfolgungsjagd gestoppt

Am Sonntag, 27.05.19, ist es bei Furth im Wald zu einer wilden Verfolgungsjagd gekommen. Der gestohlene Opel Astra konnte schließlich bei Aiglshof aufgehalten und die vier Insassen festgenommen werden.

Am Sonntagnachmittag, gegen 17.30 Uhr, wollte eine Zivilstreife der Grenzpolizeigruppe einen schwarzen Opel Astra mit Bad Tölzer Kennzeichen einer Kontrolle unterziehen, nachdem dieser aus Tschechien kommend auf der B 20 unterwegs war. Der Fahrer ignorierte sämtliche Anhaltesignale und gab Vollgas.

Dabei überholte er riskant mehrere andere Autos trotz Gegenverkehr und Überholverbot. Anschließend fuhr er bei Furth-Mitte von der B 20 ab und steuerte ins Stadtgebiet von Furth im Wald, wo es zu einer filmreifen Verfolgungsfahrt kreuz und quer durch das Stadtzentrum kam. Dabei wurden weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Nun fuhr der Astra mit einem platten Vorderreifen in Richtung Eschlkam, teilweise mit einer Geschwindigkeit von bis zu 160 km/h. Als sich der Reifen komplett von der Felge löste, war die Flucht bei Aiglshof zu Ende. Die vier Insassen, allesamt junge Burschen aus dem Bereich Waldkraiburg, ließen sich widerstandslos festnehmen.

Wie die Ermittlungen ergaben, hat das Quartett den Opel Astra aus einem Autohaus in Waldkraiburg gestohlen, wiederum entwendete Kennzeichen angebracht und damit eine Spritztour nach Tschechien unternommen. Zudem hatte der Fahrer, ein 23-Jähriger, keinen Führerschein. Die Burschen sind bereits mehrfach polizeilich amtsbekannt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Traunstein und der Polizeiinspektion Waldkraiburg wurden die vier in Polizeihaft genommen und am nächsten Tag nach Oberbayern überstellt. Dort entscheidet der Ermittlungsrichter über die Haftfrage.

Zeugen oder Verkehrsteilnehmer, die die Verfolgungsfahrt durch Furth im Wald oder auf der B 20 wahrgenommen haben oder auch gefährdet wurden, mögen sich bitte mit der Polizeiinspektion Furth im Wald unter Tel. 09973/5040 in Verbindung setzen.

Pressemitteilung PP Furth im Wald