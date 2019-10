Furth im Wald: 200.000 Euro Schaden bei Brand einer Scheune

Am Mittwochabend ist in einer Scheune in Furth im Wald ein Feuer ausgebrochen. Die Tiere konnten in Sicherheit gebracht werden. Der Schaden beträgt etwa 200.000 Euro.

Die Pressemitteilung der PI Furth im Wald:

Am Mittwoch, 30.10.2019, gegen 20.10 Uhr stellte ein 46-jähriger beim Betreten seiner Scheune in Furth im Wald, Dr. Georg-Schäfer-Straße fest, dass diese stromlos ist und sich ein Brand ausbreitet. Dem Geschädigten gelang es, seine etwa 15 Rinder aus der Stallung auf die Weide zu verbringen. An dem 20 mal 60 Meter großen Bauwerk entstand wirtschaftlicher Totalschaden, in Höhe von ca. 200 000 Euro.

Hinweise auf eine etwaige vorsätzliche Brandstiftung haben sich bislang nicht ergeben. Eine technische Ursache erscheint aktuell am wahrscheinlichsten. Weitere Ermittlungen bzw die Brandortbegehung unter Einbindung der Kriminalpolizei Regensburg erfolgen bei Tageslicht.