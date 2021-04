Furth im Wald: 13-Jähriger klaut Schlüssel und fährt mit Auto gegen Wand

Ein 13-Jähriger hat am Donnerstagmittag in Furth im Wald seiner Oma den Autoschlüssel geklaut und ist mit ihrem Auto gegen die Hauswand der Nachbarn gefahren. Der Jugendliche verletzte sich leicht. Am Auto und am Haus entstand erheblicher Sachschaden.



Hier die Pressemitteilung der PI Furth im Wald

Ein 13jähriger entwendete am Donnerstagmittag seiner Oma den Fahrzeugschlüssel ihres Pkw Ford vom abgelegten Schlüsselbund. In der Einfahrt setzte er sich an das Steuer des Fahrzeugs und probierte das Autofahren. Das ging natürlich gründlich schief. Als er den Motor startete fuhr der Wagen mit aufheulendem Motor rückwärts aus der Einfahrt über die Straße in des Nachbars Garten und anschließend gegen das dortige Wohnhaus. Die Eltern wurden erst durch das Unfallgeräusch auf den Vorgang aufmerksam. Sowohl am Fahrzeug wie auch am Haus entstand erheblicher Sachschaden, der erst durch einen Gutachter beziffert werden kann. Der strafunmündige Bub wurde leicht verletzt und musste sich in ärztliche Behandlung begeben.

PI Furth im Wald/MH