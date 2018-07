Führungswechsel bei der Brauerei Bischofshof und Weltenburger

Hermann Goß, Geschäftsführer der Brauerei Bischofshof, wird zum 30. Juni 2019 nach 18 Jahren erfolgreicher Tätigkeit in den wohlverdienten Ruhestand gehen und sein Amt an Susanne Horn übergeben. Susanne Horn wird die neue Geschäftsführerin der Brauerei und bereits zum 1. April 2019 ihre Tätigkeit aufnehmen.

Susanne Horn stammt aus Hahnbach. Sie ist verheiratet und Mutter eines Sohnes. Sie führt seit zehn Jahren erfolgreich die Neumarkter Lammsbräu. Unter ihrer Führung hat sich die Marke Neumarkter Lammsbräu als Marktführer im Bio-Markt etabliert. Susanne Horn engagiert sich seit vielen Jahren in der katholischen Kirche, zurzeit in der Münsterpfarrei St. Johannis in Neumarkt und sie freut sich, dass sie jetzt die Geschäftsführung eines kirchlichen Betriebs übernehmen kann.

Alois Sattler erklärt als Brauereiverwaltungsratsvorsitzender: „Ich bin außerordentlich zufrieden, dass wir Susanne Horn für die Nachfolge von Hermann Goß gewinnen konnten. Sie überzeugt nicht nur mit ihrer fachlichen Expertise, sondern auch mit ihrer ganzen Persönlichkeit.“

Hermann Goß: „Schon beim ersten Gespräch mit Susanne Horn war ich mir sicher: Die ist es. Mit ihr wird die Brauerei Bischofshof auch in Zukunft große Ziele erreichen.“ Bei der gemeinsamen Sitzung des Brauereiverwaltungsrats und Diözesanvermögensverwaltungsrats wurde die designierte Geschäftsführerin diesen zuständigen Gremien vorgestellt. Bischof Rudolf

Voderholzer fasst das zustimmende Votum der Mitglieder mit knappen Worten und voller Überzeugung zusammen: „Meinen Segen habt’s!“

Die Brauerei Bischofshof

Die Brauerei Bischofshof wurde im Jahr 1649 von Fürstbischof Wilhelm Graf von Wartenberg im Herzen Regensburgs gegründet und zählt weltweit zu den modernsten Brauereien. Zur bischöflichen Brauerei der Diözese Regensburg gehört mit der Klosterbrauerei Weltenburg auch die älteste Klosterbrauerei der Welt, gegründet im Jahr 1050 am Ufer der Donau. Die Biere aus Regensburg und Weltenburg sind vielfach mit DLG-Goldmedaillen, European Beer Stars und World Beer Cups ausgezeichnet worden und werden derzeit in knapp 30 Ländern der Welt vertrieben. Bischofshof ist ein bedeutender Stifter und Förderer des regionalen Sports, Sozialen und Kultur. Die Stiftungsbrauerei beschäftigt derzeit 85 Mitarbeiter.

