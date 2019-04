Fridays for Future Regensburg: am 3. Mai erst nachmittags

1. Mai-Demo des DGB in Regensburg. Start um 9 Uhr am Gewerkschaftshaus. Es wird einen “Klimapolitischen Block” geben! Klimaschutz darf nicht zu Lasten Einzelner gehen und die Gewerkschaften sind ein wichtiger Teil der Umsetzung der Klimaschutzpolitik.

Fahrraddemo „I want to ride my bicycle“ am Samstag dem 4. Mai. Start um 11 Uhr an der Nordseite des Hauptbahnhofs. Es geht darum, mehr Platz und Sicherheit für Radfahrer in der Stadt und im Landkreis Regensburg zu schaffen.