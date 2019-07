Fridays for Future: Große Aktion am 05.07. geplant

Fridays for Future plant für kommenden Freitag, 05.07.19 ab 15 Uhr zwölf Demonstrationen und Veranstaltungen entlang des Grüngürtels um die Regensburger Altstadt. Zuerst sind nur 8 geplant gewesen. Durch einige Änderungen in Absprache mit dem Ordnungsamt ist die Zahl weiter gestiegen

Mit diesen Aktionen wollen die Aktivisten die Weltkulturerbestadt autofrei und auf regionale Forderungen aufmerksam machen. Die Forderungen beziehen sich auf die Themen Mobilität, Energie, Ernährung, Rohstoffkreisläufe und Stadtentwicklung.

Zudem sollen die Demonstrationen zeigen, wie Regensburg auch sein kann. „Ohne Autos könnten die Bürger*innen freier miteinander leben und müssten keine Angst haben, ihre Kinder alleine nach draußen gehen zu lassen. Die Altstadt wäre sauberer, grüner und ruhiger. Diese Situation würde zu einer höheren Lebensqualität führen. Die Menschen hätten die Möglichkeit, nicht mehr nebeneinander leben zu müssen, sondern miteinander leben zu können.“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Veranstalter von Fridays for Future haben sich mit verschiedenen Bündnissen solidarisiert, die diese Forderungen – und damit auch die Demonstrationen – unterstützen werden. Es seien schon mindestens 22 Organisationen angemeldet.

In Absprache mit dem Ordnungsamt haben sich minimale Änderungen ergeben:

Das Ordnungsamt hat die Aktivisten unter anderem gebeten, die Wittelsbacherstraße für den Verkehr in den Westen freizugeben. Deshalb werde die geplante Kundgebung dort ein Stück näher an die Altstadt gelegt. Daraus ergebe sich eine neunte Kundgebung an der Helenenstraße. Diese werde unter dem Thema Klimagerechtigkeit stehen.

Des Weiteren haben die Aktivisten eine Menschenkette angemeldet. Als Begründung haben sie angegeben, dass sie sich noch nicht richtig verstanden fühlen und wollen auf die Klimakrise aufmerksam machen. Zudem wollen sie damit zum Ausdruck bringen, dass es nicht darum gehe, einzelnen Autofahrerinnen zu schaden, sondern auch zu zeigen, dass die Klimakrise eine große Gefahr für die gesamte Menschheit darstelle und sofort gehandelt werden müsse. Die Menschenkette werde sich über den gesamten Aleengürtel ausdehnen; der geplante Lückenschluss solle gegen 16 Uhr stattfinden.

Pressemitteilung Fridays for Future