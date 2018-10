Frau mit schweren Kopfverletzungen – Tatverdächtiger in Haft

Am Freitag mussten sich Rettungskräfte um eine schwer am Kopf verletzte Frau kümmern. Wie das Polizeipräsidium der Oberpfalz heute mitteilt, ist gegen den Ehemann der 45-Jährigen Haftbefehl ergangen. Die Frau befindet sich derzeit zur stationären Behandlung in einem Krankenhaus.



Im Rahmen der ersten Ermittlungen erhärteten sich Verdachtsmomente, dass der getrennt lebende 52-jährige Ehemann die Frau massiv körperlich attackiert hatte. Er wurde noch am Tatort vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg erließ ein Ermittlungsrichter Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Mann. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die genauen Hintergründe zur Tat sind momentan Gegenstand weiterer Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg.