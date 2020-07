Football-Coach Thomas A. Nichols verstorben

Heute hat uns eine sehr traurige Nachricht erreicht. Der Headcoach der Regensburg Phoenix Thomas Arron Nichols ist schon am vergangenen Donnerstag verstorben. Er war nicht nur Trainer, sondern auch Manager und vor allem Freund, schreiben die Footballer der Regensburg Phoenix in einer Mitteilung. Die Gedanken in dieser schweren Zeit seien bei seiner Familie.

Von Christian Sauerer