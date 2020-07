Feuerwehren für den Ostbayerischen Feuerwehrpreis 2020 gesucht

Ab 1. August 2020 können sich alle Freiwilligen Feuerwehren in Ostbayern über die Internetseite www.ostbayerischer-feuerwehrpreis.de bewerben. Prämiert werden Projekte und Ideen, die zur Mitgliedergewinnung beitragen. Auch können Bewerbungen, die das gesellschaftliche Engagement der Feuerwehren darstellen, eingereicht werden. Die Bewerbungsphase endet am 30. September 2020.

Auch in diesem Jahr sind die Regierungspräsidenten von Niederbayern und der Oberpfalz, Rainer Haselbeck und Axel Bartelt, Schirmherren des Ostbayerischen Feuerwehrpreises. Die Regierungspräsidenten sind ebenfalls Teil der Jury, die drei Preisträger aus allen eingehenden Bewerbungen auswählen wird. Neben Michael Gruber, dem Vorstandsvorsitzenden der Sparda-Bank Ostbayern, sind Nikolaus Höfler, Vorsitzender des Bezirksfeuerwehrverbandes Niederbayern, und Fredi Weiß, Vorsitzender des Bezirksfeuerwehrverbandes Oberpfalz, Teil der Jury.

Dem 1. Preisträger winkt eine Spende in Höhe von 5.000 Euro an den angeschlossenen Feuerwehrverein. Die zweitplatzierte Bewerbung erhält eine Spende in Höhe von 3.000 Euro, der 3. Preis beträgt 2.000 Euro. Ziele des Ostbayerischen Feuerwehrpreises sind die Würdigung des Ehrenamts der Aktiven bei den Freiwilligen Feuerwehren und die Unterstützung der Feuerwehren bei der Nachwuchs- und Mitgliedergewinnung.

Zudem kann jeder, der eine engagierte Feuerwehr kennt, einen Tipp abgeben und die Feuerwehr zu einer Bewerbung motivieren. Nach der Tippabgabe über www.ostbayerischer-feuerwehrpreis.de wird mit der jeweiligen Feuerwehr Kontakt aufgenommen.

„Auch in diesem besonderen Jahr ist auf die Feuerwehren Verlass. Deshalb geht selbstverständlich der Ostbayerische Feuerwehrpreis auch 2020 an den Start. Wir wollen damit den ehrenamtlichen Einsatz der vielen Aktiven für die Feuerwehren unterstützen und vor allen Dingen belobigen. Bewusst nehmen wir auch weiterhin das gesellschaftliche Engagement der Feuerwehren vor Ort auf. Dies ist ein wichtiger, verbindender Faktor in vielen Städten und Gemeinden unserer Region und soll entsprechend gewürdigt werden“, beschreibt Gruber das Engagement der Sparda-Bank Ostbayern. „Wie wichtig das Thema ist, zeigt die Beteiligung der Regierungspräsidenten von Niederbayern und der Oberpfalz, Herrn Rainer Haselbeck und Herrn Axel Bartelt. Wir sind froh, diese beiden Persönlichkeiten unserer Region als Schirmherren gewonnen zu haben“, so Gruber weiter.

Rainer Haselbeck, Regierungspräsident von Niederbayern, betont: „Ein wesentlicher Stützpfeiler unseres Blaulichtsystems sind die Freiwilligen Feuerwehren, die ehrenamtlich in ihrer Freizeit für unsere Sicherheit einstehen und gleichzeitig den Wertekanon unserer Gesellschaft prägen. Verantwortung, Hilfsbereitschaft, Rücksichtnahme und Toleranz – Werte, für die die Freiwilligen Feuerwehren stehen und die sie durch Ihre Arbeit für und mit den Menschen unserer Gesellschaft vermitteln. Werte, für die wir angesichts der Corona-Krise zutiefst dankbar sind. Denn dank dieser Wertebasis sind wir bislang so verhältnismäßig gut durch diese Krise gekommen.“

Axel Bartelt, Regierungspräsident der Oberpfalz, begrüßt die Aktion und ist begeistert vom umfassenden Engagement in den Feuerwehren: „Unsere Feuerwehren sind jedoch mehr als nur unser Schutzschild bei Bränden, Naturkatastrophen und Verkehrsunfällen. Sie sind oftmals auch die Klammer, die das Ortsleben zusammenhält und leisten durch die Kinder- und Jugendfeuerwehren einen unschätzbaren Beitrag für die Erwachsenen von morgen, denen auf diesem Wege viele Werte und Erfahrungen vermittelt werden können. Ich unterstütze daher die Initiative der Sparda-Bank Ostbayern für den „Ostbayerischen Feuerwehrpreis, weil damit das Engagement der Feuerwehren für unser aller Sicherheit und das örtliche Gemeinschaftsleben anerkannt und gewürdigt wird.“

Mit Nikolaus Höfler und Fredi Weiß, den Vorsitzenden der Bezirksfeuerwehrverbände Niederbayern und Oberpfalz, wurde zudem wieder beste Fachkompetenz in die Jury geholt. „Wir stehen vor der großen Herausforderung, das weltweit einmalige Hilfeleistungsnetz an Freiwilligen Feuerwehren in Ostbayern dauerhaft zu erhalten. Mit sehr guten Ideen sind unsere Feuerwehren stets bemüht, junge Menschen und auch Quereinsteiger für unser gemeinsames Ehrenamt zu begeistern. Der Ostbayerische Feuerwehrpreis stellt verschiedene Aktionen vor und würdigt das ehrenamtliche Engagement“, so Nikolaus Höfler.

„Bereits zum neunten Mal wird in diesem Jahr der Ostbayerische Feuerwehrpreis ausgelobt. Die Oberpfälzer Feuerwehren sagen hierfür der Sparda-Bank Ostbayern ein aufrichtiges und ehrliches Vergelt’s Gott“, ergänzt Fredi Weiß

„Wir sind schon überaus gespannt, welche interessanten Bewerbungen uns erreichen werden. Feuerwehren, die sich über ein besonderes Maß hinaus um die dauerhafte Einbindung neuer Mitglieder oder um das Wohl der Gesellschaft bemühen, sollen mit dem Preis eine entsprechende Anerkennung erhalten“, so Gruber.

Alle weiteren Infos finden Sie auf www.ostbayerischer-feuerwehrpreis.de

Pressemitteilung Sparda-Bank Ostbayern eG