Feuer in Schwaig: Es war keine Brandstiftung

Am Montag, 07.01.2019 brannte in Neustadt a. d. Donau, Ortsteil Schwaig ein Holzschuppen nieder. Da das Feuer auch auf das Dach des dazugehörigen Wohnhauses übergriff und ein ebenfalls angrenzendes Wohnhaus durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen wurde, wird der Gesamtschaden auf rund 100.000 Euro geschätzt. Ein Mann erlitt leichte Verletzungen durch Rauchgase.

Die Brandermittler der Landshuter Kripo schließen aufgrund der bisherigen Ermittlungen eine vorsätzliche Brandlegung und einen technischen Defekt als Brandursache aus. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass der Brand fahrlässig verursacht wurde.

Polizeimeldung

