Feuer in der Altstadt von Burglengenfeld

Mit ihrem eeffektiven Einsatz haben die Floriansjünger eine Katastrophe abgewandt. Dafür haben sie extra Bereiche der Altstadt aus Sicherheits- und Platzgründen gesperrt. Zum einen, um nachrückenden Kräften die Anfahrt zu erleichtern und zum anderen um keinen zu gefährden. Der Rauch des Brandes zog sich durch die engen Gassen und so auch in drei Gebäude, die nicht vom Feuer betroffen waren.

Die Einsatzkräfte haben sogar noch eine Taube unter dem Brandschutt entdeckt und gerettet. Sie brachten das unter Schock stehende Tier ins Freie und spülten mit Mineralwasser den Löschschaum ab. Danach herrschte erst einmal Ratlosigkeit, was mit dem verängstigten Vogel passieren sollte. Die Brandbekämpfer trockneten ihn ab, setzten ihn in eine Kiste und übergaben das Tier an den Taubenzüchter Josef Bischer. Bei dem Brand sind zwei Schuppen komplett niedergebrannt und der Dachstuhl eines Wohnhauses beschädigt worden. Der Schaden liegt bei etwa 250.000 Euro. Nach dem gegenwärtigen Ermittlungsstand ist von einer technischen Ursache, ausgehend aus dem Bereich um eine Gefriertruhe auszugehen. Ein Haus ist bis auf weiteres nicht bewohnbar.

Der Brandleider selbst sowie dessen Nachbar, dessen Schuppen in Brand geraten waren, wurden mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Mehrere Personen mussten noch mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung zur Kontrolle in die umliegenden Krankenhäuser verbracht werden.