Feriencamp in der Parkour-Halle Regensburg

Der Verein Parkour Regensburg veranstaltet in den Pfingstferien wieder ein Camp für Kinder.

Die Pressemitteilung:

In den Pfingstferien veranstaltet Parkour Regensburg e.V. und Adventure Movements wieder das beliebte Parkour und Freestyle Camp für Kinder und Jugendliche. Das sportliche Ferienprogramm mit Ganztagsbetreuung findet in der Turnhalle des Von-Müller-Gymnasiums statt und wird von Parkour-Profis und Pädagogen geleitet. Durch einen speziell entwickelten Parkour-Park können die Teilnehmer unter professioneller Anleitung in die Welt von Parkour, Freerunning, Ninja-Warrior und Freestyle-Akrobatik hineinschnuppern.



Anmeldung kann man sich unter: https://www.parkour-regensburg.de/ferienprogramme.