FDP: Schulen schrittweise stärker öffnen

Corona-Krise: Normaler Schulalltag ist noch weit weg

Vom normalen Schulalltag sind Lehrer und Schüler in Ostbayern noch weit entfernt. Nur Mädchen und Jungs der Abschlussklassen dürfen wieder in die Schulen. Und das auch nur unter ganz besonderen Schutzmaßnahmen. Martin Straler hat die Aventinus Mittelschule in Abensberg heute besucht.