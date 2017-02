Aufgrund des Sarchinger Faschingszuges müssen sich Kunden des Regensburger Verkehrsverbunds auf eine Umleitung einstellen. Wie das Unternehmen mitteilt, wird die Linie 33 von 13:00 Uhr bis Betriebsschluss die Haltestellen Sarching Obere Dorfstraße und Rosenhofer Straße nicht bedienen.

Es gibt allerdings Ersatzhaltestellen am Sarchinger Baggersee und in Barbing am Sarchinger Feld.

Pressemitteilung/MF