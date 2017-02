Wenn es Schwierigkeiten in der Familie gibt und man selber bisweilen ratlos vor seinem Kind steht, holt einen schon mal die Verzweiflung ein. Dann können sich Eltern Rat bei einer Erziehungsberatungsstelle holen. In Niederbayern und der Oberpfalz gibt es fast zwanzig Stück, allein in der Stadt Regensburg drei. Hier finden Sie eine Übersicht zu den Einrichtungen in ganz Bayern.