Fahnenstickerei Kössinger näht Gesichtsmasken für den Landkreis Kelheim

Die Firma Kössinger in Schierling näht und bestickt eigentlich Fahnen. In der Corona-Krise wollen Sie aber helfen und haben für den Landkreis Kelheim Mund-Nase-Masken genäht. Der Stoff für die Masken wurde vom Bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger zur Verfügung gestellt und von den Näherinnen der Fahnenstickerei Kössinger weiterverarbeitet.

„Eine Notsituation wie diese kann nur gemeinsam bewältigt werden“, so Dr. Florian Englmaier, Geschäftsführer der Firma Fahnen Kössinger GmbH aus Schierling.

Landrat Martin Neumeyer bedankte sich für die Unterstützung und freut sich über die große Solidarität auch über den Landkreis hinaus: „Im Landkreis Kelheim halten die Menschen auch in schwierigen Zeiten zusammen und helfen uneigennützig wo es geht. Das gilt für viele Ehrenamtliche, die sich seit Wochen in allen Gemeinden für die Gemeinschaft einbringen, Senioren zu Hause unterstützen oder Mund- und Nasenmasken für die Bevölkerung nähen. Aber auch die Unternehmen in der Region haben trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage mitgeholfen, Engpässe in der Versorgung mit Schutzkleidung und Desinfektionsmitteln zu überbrücken. Das beweist ein weiteres Mal, wie tief verwurzelt diese Firmen hier sind. Mein herzlicher Dank geht an die Firma Fahnen Kössinger GmbH aus Schierling, die kostenlos Mund- und Nasenmasken für den Landkreis genäht haben.“

Pressemitteilung Landratsamt Kelheim