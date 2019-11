Fahndung: Zwei Mädchen bei Pielenhofen vermisst

Seit Mittwoch, 06.11.19, werden die 15-Jährigen Sandra Apel und Selina Bassl aus Pielenhofen bzw. aus Münchsried im Landkreis Regensburg vermisst.

In den frühen Morgenstunden des 06.11.19 wurde durch Aufsichtspersonen eines Wohnheimes festgestellt, dass die als notorische Ausreißerin bekannte Bassl Selina nicht mehr in ihrem Zimmer war. Das Fehlen der Jugendlichen wurde durch die Betreuer sofort an die Polizei in Nittendorf mitgeteilt.

Praktisch zeitgleich wurde durch die Mutter der ebenfalls als notorisch bekannten Ausreißerin Apel Sandra festgestellt, dass sich auch ihre Tochter nicht mehr in ihrem Zimmer befand.

Da beide Mädchen miteinander befreundet sind, kann davon ausgegangen werden, dass die Jugendlichen gemeinsam unterwegs sind.

Die bisherigen intensiven Ermittlungen, die Überprüfung möglicher Anlaufadressen und die polizeiliche Fahndung, führten bislang nicht zur Auffindung oder Feststellung des Aufenthaltsortes der beiden Mädchen.

Die Polizei bittet daher um Mithilfe aus der Bevölkerung:

Sandra Apel ist etwa 170 cm groß, schlank und hat glatte, schwarze nackenlange Haare. Zur Bekleidung ist nichts bekannt.

Selina Bassl ist etwa 175 cm groß, ca. 80 kg schwer. Sie hat braune, glatte, extrem lange, dichte Haare, die sie meist zu einem „Dutt“ hochgebunden hat. Sie trägt eine sehr starke Brille.

Nach bisherigen Erkenntnissen halten sich die beiden Vermissten vorzugsweise im Stadtgebiet Regensburg und hier insbesondere im Bahnhofsgebiet/Arcaden auf. Ferner besteht die Möglichkeit, dass sie auch im Landkreis Regensburg unterwegs sind.

Hinweise deuten zusätzlich darauf hin, dass sie sich möglicherweise nach Plauen abgesetzt haben könnten.

Wer hat die beiden Mädchen gesehen oder kann sonst Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Die Polizeiinspektion Nittendorf nimmt rund um die Uhr Hinweise unter der Rufnummer 09404/95140 oder über den Polizeinotruf 110 entgegen.

Pressemitteilung PP Oberpfalz