Fahndung nach Keyless-Go-Diebstahl – weiterer Versuch vereitelt

Das Polizeipräsidium Oberpfalz teilt mit, dass ein Unbekannter gestern früh morgen (10.10.) einen BMW M4 mit Keyless-Go-System gestohlen hat. Die Tat hat sich in Mangolding bei Mintraching ereignet. Bereits am Sonntag hatten Unbekannte versucht in Thalmassing einen anderes Fahrzeug auf gleiche Weise zu entweden.