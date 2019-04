Fahndung nach Gullideckelwerfer

Ein Unbekannter hat am Samstag gegen 03.20 Uhr in Schierling in der Mannsdorfer Straße einen Gullideckel aus gehoben. Er hat den Deckel mit einem abgerissenen Abfalleimer einer Bushaltestelle auf die Fahrbahn geworfen. Gott sei Dank ist es zu keinem Unfall gekommen. Der Täter flüchtete zu Fuß ortseinwärts in Richtung Eggmühler Straße. Beim Flüchtigen handelte es sich um einen jungen Mann mit kräftiger Statur, welcher einen grauen Kapuzenpullover trug. Täterhinweise nimmt die Polizeiinspektion Neutraubling, Tel. 09401-9302-0, entgegen.

Von tva_dw