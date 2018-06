Fahndung: Geflohener Sextäter könnte sich in Regensburg aufhalten

Die Polizei in Niederbayern sucht nach dem 24-jährigen Michael Giesa. Der verurteilte Sexualstraftäter könnte sich in Regensburg aufhalten. Er ist am 7. Juni aus dem Bezirkskrankenhaus Mainkofen geflohen.

Die Polizei fahndet nach ihm mit folgender Mitteilung:

Der 24-jährige Sexualstraftäter Michael Giesa nutzte am 07.06.2018 einen begleiteten Ausgang auf dem Klinikgelände zur Flucht aus dem Bezirkskrankenhaus Mainkofen, in dem er seit März 2018 zur Therapie untergebracht war. Eine Sofortfahndung verlief negativ, weitere Fahndungsmaßnahmen wurden eingeleitet.



Geburtsort: Regensburg

Nationalität: deutsch



Figur: kräftig

Sprache/Dialekt: deutsch/polnisch



Haare: kurz, dunkelbraun

Der Entwichene wurde 2015 vom LG Regensburg nach Vergewaltigung einer 84-jährigen Frau zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, daneben wurde die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt verhängt. Seit Anfang 2018 befindet er sich zur Therapie im Maßregelvollzug im Bezirksklinikum Mainkofen. Am vergangenen Donnerstag nutzte er einen begleiteten Ausgang auf dem Klinikgelände zur Flucht. Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Es ist nicht auszuschließen, dass sich Giesa u. a. im Bereich Regensburg aufhält.

PM/MF