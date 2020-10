Fahndung erfolglos: Ladendiebin lässt 300 Euro teuren Ohrring mitgehen

Die Polizei in Cham sucht nach einer Ladendiebin. Die Unbekannte hat gestern Mittag (27.10., 11:45 Uhr) in einem Juweliergeschäft in der Innenstadt einen goldenen Ohrring gestohlen. Der Wert des Objekts liegt bei rund 300 Euro. Eine Fahndung blieb erfolglos.

Beschreibung der Ladendiebin

circa 30 Jahre alt

170cm groß

etwas kräftiger

rotgefärbte, schulterlange Haare

trug eine auffällig große creme-farbige Tasche

Hinweise zu der bislang unbekannten Täterin richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Cham unter der Telefonnummer 09971 8545-0.

pm/LS